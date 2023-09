In Oberstaufen ist ein elfjähriger Junge bei einem Radunfall schwer verletzt worden. Der elfjährige war am Dienstagnachmittag zu schnell in eine Kurve gefahren und durch einen Bremsfehler gestürzt.

Der Junge hatte gemeinsam mit seiner Familie einen Ausflug mit geliehen E-Bikes unternommen. Bei der Rückfahrt von der Radtour kam es dann zum Unfall.

Verletzungen am Oberschenkel

Der Elfjährige war laut Polizei im Gefällebereich von Buchenegg nach Hinterstaufen zu schnell in eine Kurve gefahren. Auf einem nassen Fahrbahnstück kam er dann durch einen Bremsfehler zu Fall. Der Rettungsdienst brachte den Jungen mit Verletzungen im Oberschenkelbereich ins Krankenhaus.