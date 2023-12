Eine Eisplatte hat am Mittwoch die Windschutzscheibe eines Autos in Burgau durchschlagen. Die Polizei sucht jetzt einen LKW-Fahrer.

Bei Burgau hat am Mittwochmorgen eine Eisplatte die Windschutzscheibe eines Autos durchschlagen. Laut der Polizeiinspektion Burgau war ein Toyota-Fahrer vom Kreisverkehr an der ehemaligen Pyrolyseanlage in Richtung Burgau gefahren. Dabei kam ihm ein LKW entgegen, der plötzlich eine Eisplatte verlor.

LKW verliert Eisplatte bei Burgau: Windschutzscheibe durchschlagen

Die Platte traf das Auto des Mannes und durchschlug sogar die Windschutzscheibe. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand, es entstand aber ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Wohin der LKW gefahren ist, sei unklar, so die Polizei weiter. An Heck des Lasters sei jedoch ein Gabelstapler angebracht gewesen. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem LKW. Wer Angaben machen kann, soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Burgau melden. Die Telefonnummer lautet 08222/96900.