Am Montagabend ist ein Streit an der ZUM in Kempten aus dem Ruder gelaufen. Dabei hat ein Unbekannter einen Mann mit Pfefferspray attackiert. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Gegen 18:00 Uhr kam es im Bereich der ZUM zu einem Streit zwischen zwei Männern. Dabei kam es auch zu Handgreiflichkeiten. Der Polizeimeldung zufolge setzte ein bislang unbekannter Beteiligter vermutlich Pfefferspray gegen seinen Kontrahenten ein. Der Rettungsdienst musste ihn anschließend versorgen. Die Polizei Kempten sucht nach dem unbekannten Angreifer und bittet unter der Telefonnummer 0831/9909-0 um Zeugenhinweise.