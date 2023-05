Eigentlich beginnen die Pfingstferien in Bayern erst am 30. Mai 2023 - eine 45-jährige Mutter hat das aber wohl nicht interessiert.

Bei einer Kontrolle am Flughafen in Memmingerberg hat die bayerische Grenzpolizei am Freitagvormittag eine Schulschwänzerin erwischt. Das 10-jährige Mädchen war mit ihrer 45-jährigen Mutter bei einer Ausreisekontrolle vor einem Flug nach Nis in Rumänien aufgefallen.

Schulschwänzerin am Allgäu Airport erwischt: Schule war nicht informiert

Die Mutter konnte weder eine Schulbefreiung für das Mädchen vorlegen, noch konnte sie einen triftigen Grund für das Fehlen in der Schule nennen. Die Beamten fragten daraufhin in der Schule der 10-Jährigen im Landkreis München an. Dort war ebenfalls keine Abmeldung des Kindes bekannt. Die 45-jährige Mutter erwartet jetzt eine Anzeige. Die Pfingstferien in Bayern beginnen erst am kommenden Wochenende und dauern bis zum 9. Juni 2023.