In der Nacht vom 13. auf den 14. Februar hat ein Einbrecher in Ruderatshofen aus mehreren Häusern und Autos am Bahnhof Geld und Kreditkarten geklaut. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.

In den zehn Fällen entstand laut Polizei ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Im Rahmen der Ermittlungen identifizierten die Beamten jetzt einen 17-Jährigen aus dem Raum Augsburg als Tatverdächtigen. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem Jugendlichen um einen Intensivtäter. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.