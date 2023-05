Eine Serie von Einbrüchen in Lindenberg und Weiler im Allgäu beschäftigt die Polizei im Landkreis Lindau.

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch, 17. Mai 2023 und Freitag, 19. Mai 2023 in gleich mehrere Gebäude in Lindenberg und Weiler eingestiegen. Laut Polizei handelt es sich dabei um die Vereinsheime des FC Lindenberg 1907, des Tennisclubs Weiler und die Grund- und Mittelschule in Weiler.

Einbruchserie in Lindenberg und Weiler: Täter machen kaum Beute

In allen Fällen öffneten die Täter Fenster und Türen mit Gewalt und gelangten so in die Gebäude. Dort erbeuteten sie allerdings nur wenig Beute. Insgesamt soll sich der Beuteschaden auf unter 100 Euro belaufen. Allerdings verursachten die Täter bei den Einbrüchen auch Sachschäden. Diese bewegen sich im mittleren vierstelligen Bereich, so die Polizei weiter.

Wer hat etwas beobachtet?

Die Polizei bittet um Hinweise zu den Einbrüchen in Lindenberg und Weiler. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Lindenberg melden. Die Telefonnummer lautet: 08381/9201-0.