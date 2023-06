Einbrecher sind in der Nacht auf Donnerstag gleich in sieben Firmen im oberschwäbischen Bad Schussenried (Landkreis Biberach) eingestiegen. Noch sind die Täter nicht bekannt.

Wie das Polizeipräsidium Ulm mitteilt, verschafften sich die Einbrecher mit Gewalt Zugang zu den Firmengebäuden. Sie hebelten Türen auf oder schlugen Scheiben ein und gelangten so in das Innere der Gebäude. Was die Verbrecher alles mitgenommen haben? Unklar. Die Höhe des entstanden Schadens wird derzeit noch von der Polizei ermittelt. Laut den Ermittlern hatten es die Täter aber wohl auf Bargeld abgesehen.

Einbruchserie in Bad Schussenried: Polizei sichert Spuren

Die Einbrüche fanden in der Ludwig-Gaab-Straße, in der Karl-Etzel-Straße, im Bühlöschle und im Enzisholzweg statt. Spezialisten der Polizei hätten an den Tatorten die Spuren gesichert, meldet das Präsidium weiter. Die Ermittlungen übernahm der Polizeiposten Bad Schussenried.

In sieben Firmen eingebrochen: Wer hat etwas beobachtet?

Zeugen der Einbrüche sollen sich bitte bei der Polizei melden. Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht zum Donnerstag im Bereich Bad Schussenried, insbesondere im Industriegebiet, verdächtige Personen gesehen?

Wem sind fremde Fahrzeuge aufgefallen?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an den Polizeiposten Bad Schussenried unter der Telefon-Nr. 07583/742020.