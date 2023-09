Im Unterallgäu haben Unbekannte bei mehreren Einbrüchen zwischen Samstag und Dienstag Bargeld gestohlen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass dieselben Täter für die Einbrüche verantwortlich sind. Eine Überwachungskamera hatte die Verdächtigen aufgezeichnet.

Überwachungskamera zeichnet Verdächtige in Arlesried auf

In der Nacht auf Samstag hatten gegen 01.20 Uhr zwei Männer vermutlich einen Ort in Arlesried ausgespäht. Die beiden Männer sind auf einer Überwachungskamera zu sehen, wie sie sich in einer Halle und auf einem Privatgrundstück aufhalten.

Beschreibung der Verdächtigen

Der Polizeimeldung zufolge trugen beide Kapuzenshirts und Handschuhe. Einer der Verdächtigen war auffallend groß und schlank und hatte einen Rucksack auf dem Rücken. Die Unbekannten flüchteten noch vor Eintreffen der Streife womöglich zu Fuß in Richtung Baumgärtle.

Einbruch in Erkheim

Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zu einem Geschäft in Erkheim. Die Einbrecher hatten die Terrassentür aufgebohrt und konnten so über das Loch die Tür entriegelten. Die Täter stahlen dabei weder Geld noch Wertgegenstände.

Wachhund weckt Hausbesitzer in Sontheim

Zum Tageswechsel von Sonntag auf Montag drangen dann die Unbekannten über ein gekipptes Fenster in ein freistehendes Einfamilienwohnhaus in Sontheim ein. Der oder die Täter stiegen laut Polizei durch ein Fenster ein und klauten aus den Trinkgeldkassen einen mittleren vierstelligen Betrag. Der Eigentümer des Gebäudes war gegen 01.00 Uhr aufgewacht, weil der Hofhund anschlug. Als er nachsah konnte er allerdings keinen Eindringling entdecken.

Einbruch und Diebstahl in Pflegeheim in Mussenhausen

In der Nacht auf Dienstag gelangten gegen 04.00 Uhr vermutlich zwei männliche Täter über drei aufgehebelte Fenster in die Büros eines Pflegeheims in Mussenhausen. Die Täter durchsuchten die Räume und konnten eine geringe Bargeldsumme entwenden. Wie hoch der Sachschaden ist steht noch nicht fest.

Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit

Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrüche im Zusammenhang stehen und bittet daher die Bevölkerung um besondere Aufmerksamkeit. Sollten sie in den genannten Bereichen verdächtige Wahrnehmungen machen oder gemacht haben, wenden Sie sich bitte sofort an die Polizei unter der Rufnummer 08261/7685-20.