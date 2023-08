Immer wieder wird die Polizei zu Einbrüchen im Allgäu gerufen - oft führen die Ermittlungen ins Leere. Nun aber konnten die Ermittler weitere Taten aufklären.

Die Allgäuer Polizei meldet einen weiteren Erfolg bei der Klärung von verschiedenen Einbrüchen im Allgäu. Vorausgegangen war die Festnahme von zwei Männern, bei einem Einbruch in Irsee in der Nacht vom 24. auf den 25. Juni 2023 durch Spezialkräfte der Polizei. Vor diesem Erfolg hatte die Kripo bereits monatelang gegen einen der Täter, einen 36-jährigen Mann, ermittelt.

Serieneinbrecher: Hoher Beuteschaden bei 14 Einbrüchen im Allgäu

Mittlerweile ist klar: Die beiden Verbrecher sind vermutlich für insgesamt 14 Einbrüche in Wohnhäuser und gewerbliche Gebäude im Unterallgäu, dem Ostallgäu und der Stadt Kempten verantwortlich. Insgesamt erzielten die beiden Verbrecher dabei Beute im Wert von über 100.000 Euro. Bei ihren Einbrüchen verursachten sie zudem einen Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Verhaftete mutmaßliche Serieneinbrecher: Vermutlich auch für Einbruch in Marktoberdorf verantwortlich

Laut Polizei stehen die zwei Männer auch im Verdacht, in ein unbewohntes Einfamilienhaus in Marktoberdorf eingebrochen zu sein. Die Bewohner des Hauses waren bereits umgezogen, hatten aber noch etliche Gegenstände in ihrem Haus zurückgelassen. Bei diesem Einbruch sollen die beiden Männer dann Schmuck und Bargeld in Höhe von rund 45.000 Euro erbeutet haben - auch bei diesem Einbruch entstand ein Sachschaden. Dieser beläuft sich laut Polizei auf etwa 15.000 Euro. Die Tat hatten die Besitzer allerdings erst am 10. Juli dieses Jahres festgestellt.

Tatverdächtige in U-Haft

Die beiden Männer sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft und werden sich vor Gericht für die vorgeworfenen Taten verantworten müssen. Bereits kurz nach der Festnahme der beiden war klar, dass sie vermutlich für mindestens elf Einbrüche verantwortlich sind. Unter anderem erbeuteten sie dabei wohl Schmuck, Bargeld und teure Sportgeräte. Bei dem 36-Jährigen entdeckte die Polizei bei einer Hausdurchsuchung zudem rund 500 Gramm Kokain.