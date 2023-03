Zwischen Samstagnachmittag und Montagmittag wurde in das Vereinsheim des FC Buchloe an der Eschenlohstraße eingebrochen. Der unbekannte Täter schlug eine Außenscheibe zum Büro ein und gelangte so in die Innenräume.

Bisher wurde noch kein Entwendungsschaden festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Vermutlich besteht ein Tatzusammenhang mit einem Einbruch in den nahegelegenen Buchloer Wertstoffhof vom vergangenen Wochenende. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Buchloe, Tel. 08241/9690-0.