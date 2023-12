Einbrecher sind in der Nacht auf Freitag in eine Tankstelle in Ottobeuren eingestiegen. Sie brachen die Eingangstür auf und stahlen unter anderem zahlreiche Zigaretten.

Einbrecher stehlen aus Tankstelle in Ottobeuren Zigaretten und Würfeltresor

Der Einbruch ereignete sich laut Polizei in der Nacht auf Freitag zwischen 01:16 Uhr und 02:15 Uhr. In dieser Zeit brachen zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Tankstelle in der Memminger Straße in Ottobeuren ein. Nachdem sie die Eingangstür des Tankshops aufgebrochen hatten, durchsuchten sie alle Räume nach Diebesgut.

Sie stahlen schließlich zahlreiche Zigaretten sowie einen kleinen Würfeltresor, den die Polizei später unweit der Tankstelle geöffnet auffand.

Polizei sucht Zeugen

Der Sachschaden und der Wert der Beute belaufen sich auf jeweils 3.000 Euro. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen nahm die Ermittlungen auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08331/1000 entgegen.