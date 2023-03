In Bad Waldsee sind unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Tankstelle eingebrochen. Die Täter gingen dabei äußerst professionell vor.

Der Polizeimeldung zufolge hatten die Täter gegen 02:30 Uhr mit Werkzeug die Außenwand der Tankstelle aufgeschnitten. Anschließend brachen sie die Dämmung raus und betraten durch das so entstandene Loch die Tankstelle. Aus einem Regal klauten sie dann mehrere Zigarettenstangen. Anschließend betraten die Einbrechen ein angrenzendes Firmengelände und schlauchten Kraftstoff aus den dort abgestellten Lastwagen ab.

Polizei bittet um Himweise

Wie hoch der insgesamt entstandene Schaden ist, kann die Polizei aktuell noch nicht abschätzen. Die Polizei Bad Waldsee hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet hat oder die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 07524/4043-0 bei der Polizei melden.