In Buch bei Illertissen sind bislang unbekannte Täter in einen Supermarkt eingebrochen und haben dort einen Tresor geknackt. Die Polizei vermutete sogar den Einsatz von Sprengstoff.

Laut der Polizei sind die Täter in der Nacht auf Montag in einen Verbrauchermarkt in der Unterrother Straße in Buch bei Illertissen eingestiegen. Dazu hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in das Innere des Geschäfts. Dort hatten es die Verbrecher dann auf einen Tresor im Bürobereich des Marktes abgesehen.

Hoher Sachschaden: Unbekannte knacken Tresor im Landkreis Neu-Ulm

Mit dem entsprechenden Werkzeug knackten die Einbrecher den Tresor und entwendeten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Zudem hätten die Verbrecher bei ihrer Tat einen Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro verursacht, so die Polizei weiter.

Tresorknacker: Zunächst Verdacht auf Sprengstoff-Einsatz

Aufgrund der Spuren am Tatort hatte die Polizei zunächst vermutet, dass die Täter auch Sprengstoff benutzt hatten. Diesen Verdacht konnten Beamte des Landeskriminalamtes jedoch nicht bestätigen.

Kripo Neu-Ulm sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Tatort selbst führte die Polizei umfangreiche Spurensicherungen durch. Mögliche Zeugen, die zwischen Sonntag 10 Uhr und Montag, 7:30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei der Kripo in Neu-Ulm melden. Die Telefonnummer lautet: 0731/8013-0.