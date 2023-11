Mehrere teure Uhren haben Diebe in der Nacht auf Samstag aus einem Duty-free-Shop in Schwangau gestohlen. Die Einbrecher gingen mit brachialer Gewalt vor.

Mindestens zwei Einbrecher schlugen nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Samstag das Schaufenster eines Ladengeschäfts in Hohenschwangau ein, das an der Schwangauer Straße Ecke Parkstraße liegt. Auf diese Weise gelangten sie in den Duty-free-Shop und nahmen eine Vitrine ins Visier, in der hochwertige Armbanduhren ausgestellt waren. Mit einer Spitzhacke und brachialer Gewalt schlug einer der Unbekannten die Vitrine ein, während der andere die Uhren von der Auslage in seinen Rucksack räumte. Die gesamte Tat dauerte nur wenige Minuten, so die Polizei. Wie viele teure Armbanduhren die Diebe stahlen, ist noch unklar. Auch die exakte Schadenshöhe ist noch unbekannt. Sie dürfte nach Angaben der Beamten aber mehrere 10.000 Euro betragen.

Kripo Kempten sucht nach Zeugen

Die Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt vor allem nach Zeugen, die in der Nacht auf Samstag, zwischen Mitternacht und 02:30 Uhr, Menschen, ein Auto oder andere verdächtige Dinge in Hohenschwangau beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Kempten unter der Telefonnummer 0831/99090, aber auch die Polizei Füssen unter der Telefonnummer 08362/91230 entgegen.

Weltberühmte Schlösser in Schwangau

Schwangau ist eine 3.481-Einwohner-Gemeinde (Stand 31. Dezember 2022) im Landkreis Ostallgäu. Im Gemeindeteil Hohenschwangau stehen die weltberühmten Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau, die jedes Jahr tausende Touristen aus aller Welt anziehen. Reisende, die nicht in EU-Länder wohnen und im Duty-free-Shop einkaufen, haben die Möglichkeit, sich die Mehrwertsteuer für ihre Einkäufe vom Zoll erstatten zu lassen.

1,4 Millionen Menschen besuchen jährlich Schloss Neuschwanstein

Schloss Neuschwanstein gehört heutzutage zu den meistbesuchten Schlössern und Burgen Europas. Rund 1,4 Millionen Menschen besichtigen jährlich "die Burg des Märchenkönigs". Im Sommer drängen sich im Durchschnitt täglich mehr als 6.000 Besucher durch Räume, die für einen einzigen Bewohner, König Ludwig II., bestimmt war. Doch Ludwig II. erlebte die Fertigstellung seines ehrgeizigen Bauprojekts nicht mehr. Nur sechs Wochen nach seinem Tod im Starnberger See am 13. Juni 1886 wurde das Schloss für Besucher geöffnet, um mit den Eintrittsgeldern einen Teil der Baukredite bezahlen zu können. Dabei wollte der König das Schloss niemals der Öffentlichkeit zugänglich machen.