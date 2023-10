Zwei Einbrecher sind in der Nacht auf Freitag in ein Radsportgeschäft in Krumbach eingestiegen - und wurden auf frischer Tat ertappt. Ein Diensthund der Polizei schüchterte sie wohl derart ein, dass sie sich widerstandslos festnehmen ließen.

Polizeihund schüchtert Einbrecher in Krumbacher Radsportgeschäft ein

In der Nacht auf Freitag, gegen 1:40 Uhr, verständigten die Eigentümer eines Radsportgeschäfts in Krumbach (Landkreis Günzburg) die Polizei, weil in ihrem Laden ein Alarm ausgelöst worden war. Zwei unbekannte Männer würden sich den Räumen aufhalten.

Die Polizisten machten sich auf den Weg und umstellten das Gebäude, in dem sich die Diebe noch versteckten. Am Einsatz beteiligt war auch ein Polizeihund. Und der schüchterte die 47 und 34 Jahre alten Einbrecher offensichtlich derart ein, dass sie mit erhobenen Händen aus dem Geschäft kamen und sich widerstandslos festnehmen ließen.

Vermutlich war ein dritter Mann an dem Einbruch in Krumbach beteiligt

Der Schaden, den die beiden bei ihrem Einbruch verursacht haben, beläuft sich auf circa 500 Euro. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen nahm zwischenzeitlich die weiteren Ermittlungen auf. Die Polizei geht davon aus, dass mindestens ein weiterer Täter an dem Einbruch beteiligt war. Die Beamten vermuten, dass er in einem Fluchtfahrzeug in der Nähe des Radsportgeschäfts saß und flüchtete, als die Polizei anrückte.

Tatverdächtige müssen ins Gefängnis

Den älteren der beiden Tatverdächtigen hatten die Behörden bereits mit einem Haftbefehl gesucht. Die Beamten brachten ihn deshalb in ein bayerisches Gefängnis. Die Memminger Polizisten führten den 34-Jährigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am gleichen Tag dem zuständigen Richter am Amtsgericht Memmingen vor. Der Tatvorwurf wog laut Polizei so schwer, dass das Gericht anordnete, den Mann sofort ins Gefängnis einzuliefern.

Kripo Memmingen sucht Zeugen

Die Kripo Memmingen sucht jetzt nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können. Vor allem wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen, soll sich unter der Telefonnummer 08331/1000 an die Polizei wenden.