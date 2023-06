In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in eine Postfiliale in Kraftisried eingebrochen. Die Täter brachen Schreibtische auf und klauten Wechselgeld aus einem Getränkeautomaten.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter über ein Fenster in die Postfiliale in der Mühlenstraße eindringen konnten. Mit einem Schraubendreher hatten sie dann Schreibtische aufgebrochen und daraus den Schlüssel für den Getränkeautomaten genommen. Anschließend klauten die Täter das komplette Wechselgeld aus dem Automaten. Die Polizei Marktoberdorf hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 08342 9604-0 um Hinweise von Zeugen.