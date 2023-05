In Oberthingau sind Unbekannte in der Nacht auf Dienstag in ein Autohaus eingebrochen und haben mehrere Elektrowerkzeuge gestohlen. Die Polizei sucht nach den Tätern und bittet um Hinweise.

Der Polizeimeldung zufolge haben die Täter mit einer Eisenstange die Tür aufgebrochen und konnten so in den Verkaufsraum eindringen. Anschließend stahlen sie mehrere Benzin- und Akkumotorsägen, Akku-Motorsensen, Akku-Stabheckenscheren und Akku-Bläser aus dem Ausstellungsraum.

Beute im Wert von knapp 10.000 Euro

Bei den gestohlenen Maschinen handelt es sich ausschließlich um Geräte der Firma Husqvarna im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Betrages. An der Eingangstüre entstand ein Schaden von knapp 800 Euro.

Polizei bittet um Hinweise

Bei der Spurensicherung fanden Beamte einen Motorsägenschutz in einer angrenzenden Wiese. Wegen des niedergetrampelten Grases geht die Polizei davon aus, dass das Diebesgut über die Wiese zu einem Feldweg gebracht wurde. Dort luden die Täter ihre Beute in ein Fahrzeug und brachten sie weg. Die Polizei Marktoberdorf sucht jetzt nach den Tätern und bittet unter der Telefonnummer 08342/96040 um sachdienliche Hinweise.