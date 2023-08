In der Nacht auf Montag brachen Diebe in einen Kiosk in Memmingen ein und stahlen Geld und Zigaretten im Wert von mehreren 10.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen

Die Einbrecher stiegen laut Polizei in der Nacht auf Montag über das Dach eines Gewerbekomplexes in der Fraunhoferstraße gezielt in einen Kiosk ein. Ihr Ziel: Bargeld und Zigaretten. Die Einbrecher brachen einen Tresor gewaltsam auf und erbeuteten so mehrere tausend Euro. Außerdem stahlen sie Zigaretten im Wert von mehreren zehntausend Euro. Wie hoch der Sachschaden ist, der bei dem Einbruch entstand, steht noch nicht ganz fest. Nach Angaben der Polizei ist er aber erheblich.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 08331/1000 bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise.