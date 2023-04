Mit massiver Gewalt und vermutlich einem Vorschlaghammer sind Unbekannte in Kaufbeuren in ein Bürogebäude eingebrochen. Dabei verursachten sie erheblichen Sachschaden, machten vergleichsweise aber wenig Beute.

Der Einbruch passierte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wie die Polizei berichtet. In dieser Zeit verschafften sich bislang unbekannte Täter unter Einsatz von massiver Gewalt Zutritt zu einem Bürogebäude in der Espachstraße. Um die Eingangstüre aufzubrechen, benutzten die Täter vermutlich einen Vorschlaghammer. Nachdem sie die Tür eingeschlagen hatten, durchwühlten sie sämtliche Räume des Gebäudes. Einzelne versperrte Türen schlugen sie genau wie die Eingangstüre einfach ein.

Deutlich mehr Sachschaden als Beute

Durch dieses Vorgehen entstand am und im Gebäude erheblicher Sachschaden. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden sogar im niedrigen fünfstelligen Bereich. Dagegen fiel die von den Tätern gemachte Beute deutlich geringer aus. Die Unbekannten erbeuteten nur einen mittleren dreistelligen Betrag. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der 08341/933-0 an die ermittelnde Kriminalpolizeistation Kaufbeuren zu wenden.