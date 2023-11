In Günzburg ermittelt die Polizei derzeit wegen eines Einbruchs in ein Firmengebäude. Die unbekannten Täter hatten am Sonntag eine Fensterscheibe eingeworfen und waren mit einer Geldkassette verschwunden.

Nach Schilderungen der Polizei soll sich der Einbruch im Zeitraum zwischen 04:30 Uhr und 21:05 Uhr zugetragen haben. Die bislang unbekannten Täter waren in das Firmengebäude einer Fassadenbaufirma im Leitenweg im Günzburger Ortsteil Denzingen eingestiegen.

Täter können mit Beute fliehen

Nach bisherigen Erkenntnissen warfen der oder die Täter eine Scheibe ein und konnten so in das Gebäude eindringen. Dort klauten sie dann eine Geldkassette. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizeibericht auf etwa 300 Euro.

Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei Günzburg ermittelt und bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen, die im Tatzeitraum im Leitenweg oder im Bereich des Firmengeländes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei der Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 melden.