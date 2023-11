In Germaringen sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Die Täter erbeuteten Bargeld und Wertgegenstände. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Einbruch in das Einfamilienhaus in der Aggensteinstraße wurde am Dienstag entdeckt. Der Polizeimeldung zufolge hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt und konnten so ins Haus gelangen.

Wer hat etwas beobachtet?

Die Einbrecher ließen Bargeld, Münzen und Schmuck mitgehen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Mögliche Zeugen des Einbruchs, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Obergermaringen wahrgenommen haben, sollen sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 08341/933-0 bei der Polizei melden.

Erhöhtes Einbruchsrisiko in der dunklen Jahreszeit

Im Herbst und Winter häufen sich wieder die Einbrüche im Allgäu. Die Täter nutzen in der Zeit die früh einbrechende Dunkelheit, um in Gebäude einzudringen und Wertsachen zu stehlen. In einem Artikel haben wir bei all-in.de die wichtigsten Tipps zusammengestellt, wie ein Einbruch am besten verhindert werden kann.