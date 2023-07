In Görisried ist ein Unbekannter in einen Gasthof eingebrochen. Der Täter hatte es auf Bargeld abgesehen.

Der noch unbekannte Täter war in der Nacht auf Freitag über die Hintertür des Gasthofes in das Gebäude in der Ortsmitte von Görisried eingebrochen. Zunächst durchsuchte der Einbrecher die Gasträume. Dabei habe er aber nichts gefunden, so die Polizei.

Einbruch in Görisried: Insgesamt rund 3.000 Euro Schaden

Stattdessen riss der Unbekannte den Sparschrank des örtlichen Sparclubs aus der Wand und nahm diesen mit. Insgesamt konnte der Verbrecher, inklusive des Sparschrankes, rund 2.000 Euro entwenden. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Sparvereine: Gemeinsam Sparen schon lange Tradition

Sparclubs, bzw. Sparvereine gibt es im deutschsprachigen Raum verstärkt ab der Mitte des 19. Jahrhunderts. Hier spielt die Geselligkeit und das gemeinsame Sparen von Geld eine Rolle.