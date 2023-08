Diebe haben in Thalfingen (Elchingen in Neu-Ulm) ein Einfamilienhaus ausgeraubt. Sie stahlen Uhren und Schmuck im Wert von 20.000 Euro.

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 18:45 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Fuchsweg ein. Sie entwendeten laut Polizei Schmuck sowie wertvolle Uhren im Wert von über 20.000 Euro. Die Bewohner des Hauses waren zu dem Zeitpunkt nicht daheim.

Nach Einbruch in Haus in Thalfingen: Polizei sucht Zeugen

Durch den Einbruch entstand zudem ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Die ersten Ermittlungen übernahmen die Polizeiinspektion Neu-Ulm sowie der Kriminaldauerdienst Memmingen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm geführt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden.