Zwei Wohnungseinbrüche im Landkreis Neu-Ulm beschäftigen derzeit die Polizei. Diebe stiegen in eine Wohnung in Weißenhorn und in ein Haus in Pfuhl ein.

Diebe brechen in Weißenhorn Wohnungstür mit der Schulter auf

Diebe brachen nach Angaben der Polizei zwischen Mittwoch, 4. Oktober 2023, 17:00 Uhr und Donnerstag, 5. Oktober 2023, 06:00 Uhr in eine Wohnung in der Maximilianstraße in Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) ein und stahlen Geld. Als der Wohnungsinhaber nach der Nachtschicht in das Mehrfamilienhaus zurückkehrte, bemerkte er, dass die Wohnungstür nur angelehnt war.

Nachdem er die Wohnung betreten hatte, stellte er fest, dass jemand eingebrochen war. Aufgrund der Schäden an der Tür geht die Polizei davon aus, dass die Diebe sie mit der Schulter aufgebrochen haben. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Die Polizei Weißenhorn bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden.

Diebe brechen in Wohnhaus im Neu-Ulmer Ortsteil Pfuhl ein

Nur 24 Kilometer entfernt, in Pfuhl, einem Ortsteil von Neu-Ulm, kam es in dieser Woche ebenfalls zu einem Einbruch, wie die Polizei berichtet. Demnach drangen zwischen Montag, 2. Oktober 2023, 14:30 Uhr und Donnerstag, 5. Oktober 2023, 23:00 Uhr ein oder mehrere Diebe gewaltsam in ein Wohnhaus im Narzissenweg ein, während die Bewohner nicht da waren. Die Täter durchsuchten das gesamte Haus, ehe sie unerkannt flüchten konnten.

Kriminalpolizei sucht nach Zeugen

Die Hauseigentümer konnten noch nicht angeben, wie hoch die Beute der Diebe ist. Beim Einbruch entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Zeugen sollen sich an die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 wenden.