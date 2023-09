Ein oder mehrere unbekannte Täter sind jetzt in das Sportheim des SV Nonnenhorn eingebrochen. Die Polizei ermittelt

Unbekannte sind in das Sportheim des SV Nonnenhorm eingebrochen. Wie die Polizei in Lindau mitteilt, informierte ein Verantwortlicher des Vereins die Ermittler über den Einbruch. Ermittlungen ergaben, dass der oder die Täter ein gekipptes Fenster an dem Gebäude eingedrückt hatten.

SV Nonnenhorn: Einbrecher zogen ohne Beute ab

Im Inneren wurden dann mehrere Räume durchwühlt. Nach aktuellen Erkenntnissen machten die Einbrecher jedoch keine Beute. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum von Dienstag, 22 Uhr und Mittwoch, 14 Uhr eingegrenzt werden. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizei in Lindau melden. Die Telefonnummer lautet 08382/9100.