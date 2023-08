Am frühen Sonntagmorgen haben Einbrecher versucht in Bregenz in eine Gebäude einzudringen. Dabei gaben sie auch Schüsse auf die Eingangstür ab. Noch am Abend desselben Tages konnten Polizeibeamte nach einer Verfolgungsjagd einen Verdächtigen festnehmen.

Gegen 06:00 Uhr hatten drei maskierte Männer versucht, in Bregenz in ein Gebäude einzudringen und dabei ein bis zwei Schüsse auf die Glastür abgegeben. Im Rahmen der Ermittlungen und der Fahndung nach den Tätern, wollten Polizisten am Sonntagabend, gegen 21.00 Uhr im Bereich Achsiedlung zwei Autofahrer anhalten, die daraufhin flüchteten.

Unbekannter Fahrer flüchtet zu Fuß

Einen der Autofahrer konnte eine Polizeistreife der Sicherheitswache Bregenz auf einen Parkplatz in Hard abdrängen. Der Fahrer verließ das Fahrzeug und flüchtete zu Fuß. Der zweite Autofahrer flüchtete mit seinem Fahrzeug in Richtung Hard. Der Polizeimeldung zufolge drehte er wohl dort um und fuhr in Richtung Bregenz.

Polizisten schießen auf Fahrzeug

Auf Höhe der Harder Brücke versuchte eine Polizeistreife den Fahrer anzuhalten. Dieser ignorierte allerdings die Anhaltesignale der Polizei und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf einen der Beamten zu. Daraufhin gaben die Polizisten Warnschüsse und gezielte Schüsse auf das Fahrzeug ab. Mehrere Streifen konnten kurz danach schließlich den Flüchtigen in Bregenz Vorkloster anhalten. Der Fahrer wurde festgenommen und wird derzeit von Beamten des LKA-Vorarlberg einvernommen.

Verdächtiger bei Festnahme unter Drogen

Beim festgenommenen Täter handelt es sich um einen Österreicher, der zum Zeitpunkt der Festnahme unter Drogeneinfluss stand. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Mann Verbindungen ins Drogenmilieu hat. Die Fahndung nach den beiden anderen Tätern läuft noch, bei einem der beiden soll es sich um einen namentlich bekannten Türken handeln. Die Hintergründe zu der Tat sind noch Gegenstand der Ermittlungen.