Gleich zwei Einbruchsversuche beschäftigen die Polizei in Memmingen. Beide Fälle ereigneten sich am Freitag. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang.

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben am Freitag versucht in Einfamilienhäuser im Memminger Stadtteil Amendingen einzubrechen. Die Tatorte liegen nur wenige Meter voneinander entfernt.

Einbruch in Einfamilienhaus in Grünfurter Straße in Amendingen versucht

In der Zeit von 15 Uhr bis 17:45 Uhr versuchte ein Einbrecher in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Grünfurter Straße einzusteigen. Das Haus war zum Zeitpunkt unbewohnt, Angehörige stellten den Einbruchsversuch jedoch schnell fest. Laut der Polizei wurde von dem Täter ein Fensterladen entfernt, zudem befanden sich an der Terrassentür deutliche Hebelspuren. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter gestört wurde und deswegen nicht ins Innere des Hauses vordringen konnte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Weiterer Einbruchsversuch im Zehenderweg in Amendingen

Zwischen 19:45 Uhr und 20 Uhr ereignete sich ein weiterer Einbruchsversuch im Zehenderweg in Amendingen. Der Täter hatte an einem weiteren Einfamilienhaus einen Fensterladen am Wohnzimmerfenster aufgebrochen und ein Fenster eingeschlagen. Der 67-jährige Bewohner des Hauses nahm die verdächtigen Geräusche wahr, konnte den Täter allerdings nicht mehr antreffen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Polizei vermutet Zusammenhang und hofft auf Hinweise

Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten. Beide betroffenen Häuser befinden sich in einem Wohngebiet. Personen, die verdächtige Beobachtungen - besonders im Bezug auf Personen oder Fahrzeuge - gemacht haben, sollen sich bei der Kriminalpolizei Memmingen melden. Die Telefonnummer lautet 08331/100-0.

Amendingen gehört seit 1972 zu Memmingen

Amendingen ist ein Memminger Ortsteil und grenzt im Norden an die Stadt. Das Pfarrdorf wurde im Jahr 1972 eingemeindet. Mit über 3.700 Einwohnern ist Amendingen der größte Ortsteil nach der Stadt Memmingen an sich.