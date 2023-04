Am Mittwoch ist ein noch unbekannter Täter in ein Haus im Memminger Stadtteil Amendingen eingestiegen und hat das Haus durchsucht.

Der Einbrecher hatte ein Kellerfenster aufgehebelt und war dadurch in das Haus gelangt. Dort durchsuchte er alle Räume und nahm schließlich Bargeld und zwei Uhren an sich. Durch mehrere Einbruchsversuche an den Kellerfenstern entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Laut Polizei hat der Einbruch in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 21:30 Uhr stattgefunden. Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Telefonnummer 08331/100-0.