In Hohenpeißenberg (Landkreis Weilheim-Schongau) ist am Donnerstag ein Mensch bei einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus verletzt worden.

Gegen 13:25 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung hinsichtlich eines Zimmerbrandes in einer Wohnung ein. Nach Ankunft der alarmierten Feuerwehren konnte festgestellt werden, dass ein Zimmer eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Brand geraten war.

Person mit Rauchgasvergiftung im Krankenhaus

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Zimmer bzw. Wohnungen verhindern und den Zimmerbrand ablöschen. Durch die starke Rauchentwicklung wurde ein Mensch der Polizeimeldung zufolge leicht verletzt. Der Betroffene erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Keine Hinweise auf Brandstiftung

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen. Unterstützt durch das Fachkommissariat für Spurensicherung der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim erfolgen nun weitere Untersuchungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II. Zur Brandursache kann die Polizei derzeit noch keine Auskunft geben. Den Ermittlern liegen jedoch bislang keinerlei Hinweise auf eine Brandstiftung vor. Den entstandenen Schaden schätzt die Kriminalpolizei im niedrigen sechsstelligen Bereich.