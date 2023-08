In Sulz (Vorarlberg) ist am Montagabend ein Mensch bei einer Explosion im Keller eines Mehrparteienhauses schwer verletzt worden. Die Polizei vermutet, dass ein Gasgrill, der in dem Raum verwendet wurde, für die Explosion verantwortlich ist.

Die Explosion ereignete sich gegen 21:35 Uhr in einem Wohnzimmer im Keller des Hauses. Nach der Explosion stand das Zimmer dann in Vollbrand. Durch die Explosion wurde das Zimmer sofort in Vollbrand gesetzt. Der durch den Brand verursachte Rauch zog dann in weiterer Folge rasch durch das gesamte Haus, in dem zwölf Bewohner gemeldet sind.

Bewohner rettet sich schwer verletzt ins Freie

Der Bewohner der Brandwohnung befand sich nach Angaben der Polizei Vorarlberg zum Zeitpunkt der Explosion noch im Brandraum. Er konnte sich aber trotz schwersten Brandverletzungen selbstständig ins Freie begeben. Drei Bewohner der oberen Stockwerke des Hauses mussten von der Feuerwehr mit einer Schiebeleiter vom Balkon gerettet werden.

Feuerwehr durchsucht Haus nach Vermissten

Weil zu Beginn der Löscharbeiten noch völlig unklar war, ob sich noch weitere Personen im Objekt befinden, durchsuchten Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Atemschutz das gesamte Haus nach Vermissten. Gleichzeitig bekämpften die Feuerwehrleute auch den Brand im Keller, den sie rasch löschen konnten.

Mögliche Brandursache

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, das die Explosion und der Brand durch die Benutzung eines im Zimmer aufgestellten Gasgrilles (Paella Pfanne) verursacht wurde. Die Ermittlungen sind allerdings noch im Gange. Der 41-jährige spanische Bewohner der Kellerwohnung erlitt schwerste Brandverletzungen und wurde nach der Erstversorung im LKH Feldkirch in eine Spezialklinik nach Murnau geflogen.

Feuerwehrmann verletzt

Auch ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Er erlitt leichte Verbrennung im Kopfbereich. Die restlichen Bewohner blieben unverletzt. Im Einsatz waren insgesamt fünf Feuerwehren mit 20 Fahrzeugen und 135 Einsatzkräften. Der Rettungsdienst war mit sieben Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften im Einsatz. Neben einem Brandermittler war auch die Polizei mit vier Streifen mit je zwei Beamtinnen und Beamten vor Ort.