In Egg in Vorarlberg hat ein Mitarbeiter der Post über mehrere Monate hinweg immer wieder Pakete geklaut. Am Ende hatte er über 150 Pakete im Wert von mehr als 25.000 Euro daheim.

Der 39-jährige deutsche Staatsbürger und Mitarbeiter der Post AG, wird verdächtigt von August 2023 bis November 2023 Pakete aus dem Postverteilerzentrum in Egg entwendet zu haben, berichtet die Polizei. Im angeführten Zeitraum hatte der 39-Jährige demnach mindestens 150 Pakete mit einem Gesamtwert von mindestens 25.000 € entwendet.

Geklaute Pakete einfach zuhause aufbewahrt

Der Mann verstaute die Pakete bei sich zu Hause und verwendete einzelne Paketinhalte im eigenen Haushalt. Am 02. November konnten Beamte der Polizei Egg in Zusammenarbeit mit der Post AG den Beschuldigten auf frischer Tat erwischen. Der Mann war bei seiner folgenden Einvernahme geständig. Bei einer durchgeführten Hausdurchsuchung in Zusammenarbeit mit der Polizei Hittisau, Bezau und Au konnten die 150 Pakete sichergestellt werden. Der 39-jährige Post-Mitarbeiter wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.