Egg an der Günz: Dieb klaut Weinflasche aus Einfamilienhaus und kommt wegen Bier nochmal zurück

Ein 39-jähriger Mann hat am Dienstag eine Weinflasche aus einem Haus in Egg an der Günz geklaut. Später kam der Dieb zum Tatort zurück - wegen einer Flasche Bier.

Am Dienstag, 10. Oktober 2023, gegen 13:30 Uhr verschaffte sich der 39-jähriger Mann laut Polizei Zugang zum Vorraum eines Einfamilienhauses in Egg an der Günz. Dort stahl er eine Weinflasche. Der Diebstahl wurde von der Hauseigentümerin bemerkt.

Dieb kommt wegen Bier zum Tatort zurück

Der Durst des Mannes war aber offenbar noch nicht gestillt. Er kam nämlich später erneut zu dem Haus zurück und bettelte nach einer Flasche Bier. Daraufhin wurde die Polizei benachrichtigt. Der Mann besitzt keinen festen Wohnsitz in Deutschland, deshalb ordnete die Staatsanwaltschaft die Benennung einen Zustellungsbevollmächtigten an. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Diebstahls.