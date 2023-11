In Memmingen sind zwei Menschen bei Verkehrsunfällen am Wochenende verletzt worden. Bei den Verletzten handelt es sich um einen Fahrradfahrer und einen E-Scooter-Fahrer. In beiden Fällen hatten Autofahrer die Zweiradfahrer beim Abbiegen übersehen.

Am Samstag, den 25. November war ein 18-jähriger Autofahrer gegen 18:15 Uhr auf der Donaustraße in Fahrtrichtung Stadtmitte unterwegs. Beim Abbiegen nach rechts in die Dr.-Karl-Lenz-Straße soll der Fahranfänger der Polizeimeldung zufolge einen 19-jährigen Radfahrer, der neben ihm fuhr, übersehen haben. Anschließend kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Verdacht auf Hüftfraktur

Wie die Polizei weiter mitteilt, brachte der Rettungsdienst den Fahrradfahrer mit Verdacht auf eine Hüftfraktur ins Krankenhaus Memmingen. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Ein weiterer Unfall mit Personenschaden ereignete sich am Sonntag, den 26. November auf dem Adenauerring.

Auto kollidiert mit E-Scooter

In diesem Fall wollte gegen 20:00 Uhr ein 35-jähriger Autofahrer nach links in die Donaustraße abbiegen und soll dabei einen 32-jährigen E-Scooter-Fahrer übersehen haben. Der 32-Jährige stürzte bei dem Zusammenstoß und erlitt der Polizei zufolge Prellungen. Auch er musste ins Krankenhaus Memmingen eingeliefert werden.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Am Auto und am E-Scooter entstand Gesamtschaden in Höhe von circa 700 Euro In beiden Fällen leiteten die Polizeibeamten gegen die Unfallverursacher Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.