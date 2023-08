Die Allgäuer Polizei hat bei einer Kontrolle mögliche E-Bike-Diebe erwischt. Viele der gefundenen E-Bikes und E-Scooter wurden gestohlen.

Fahnder der Grenzpolizei Pfronten haben nun drei mögliche E-Bike- und E-Scooter-Diebe bei einer Kontrolle auf der A7 bei Dietmannsried erwischt. In dem Fahrzeug der Männer fanden die Beamten mehrere gestohlene Räder und Scooter.

Diebstähle in Norddeutschland: Zwölf E-Bikes und fünf E-Scooter sollten nach Nordmazedonien gebracht werden

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West hatten Polizeibeamte am 29. Juni gegen 20:30 Uhr einen Kleintransporter mit nordmazedonischer Zulassung kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass die drei Insassen im Alter zwischen 55 und 61 Jahren insgesamt zwölf E-Bikes (Pedelecs) und fünf E-Scooter dabei hatten.

Die Fahrzeuge waren jeweils demontiert und verpackt auf der Ladefläche des Transporters verstaut gewesen. Die drei Männer konnten bei der Kontrolle nicht nachweisen, dass die Zweiräder ihnen gehören.

E-Bikes und E-Scooter im Raum Bremerhaven und Cuxhaven gestohlen

Bei der unmittelbaren Überprüfung konnten die Polizeibeamten feststellen, dass fünf E-Bikes und zwei Scooter zur Fahndung ausgeschrieben waren. Sie wurden einige Tage zuvor im Raum Bremerhaven und Cuxhaven als gestohlen gemeldet.

Nach Fund von Diebesgut aus Norddeutschland: Zwei mutmaßliche Täter in Untersuchunghaft

Der Fahrer des Kleintransporters behauptete, dass er mit dem Transport der Zweiräder in seine Heimat Nordmazedonien beauftragt worden sei und dafür Geld erhalten habe. Die Polizei nahm die Männer zunächst fest. Zwei Personen wurden am nächsten Tag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der dritte Tatverdächtige lebt in Deutschland und ist auf freiem Fuß.

Ermittlungserfolg: Schon neun Fahrzeuge sind Diebstählen zugeordnet

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Kempten nun herausfinden, dass mindestens neun der E-Bikes, bzw. E-Scooter gestohlen worden sind. Aktuell gehen die Beamten davon aus, dass die Eigentümer der restlichen Zweiräder noch nicht bemerkt haben, dass ihre Fahrzeuge gestohlen worden sind, bzw. diesen Diebstahl noch nicht angezeigt haben.

Diebesgut hat hohen Wert

Die bei Dietmannsried gefundenen E-Bikes und E-Scooter haben einen geschätzten Wert von rund 30.000 Euro. Aktuell ermittelt die Kriminalpolizei Kempten in dem Fall weiter.