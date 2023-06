Für ein Schwätzchen hielt sich am Dienstag ein E-Bike-Fahrer am Auto eines Bekannten fest und ließ sich mitziehen. Doch das ging schief.

Ein E-Biker war am Dienstagabend von Eisenberg in Richtung Zell unterwegs, als er einen Bekannten traf, der im Auto die Straße entlang fuhr. Weil sich beide offenbar viel zu erzählen hatten, hielt sich der E-Biker während der Fahrt am Auto fest und ließ sich mitziehen.

E-Biker verliert bei Eisenberg das Gleichgewicht, stürzt und zieht sich erhebliche Verletzungen am Kopf zu

Der Fahrradfahrer verlor nach Angaben der Polizei aber wohl das Gleichgewicht und stürzte. Weil er keinen Fahrradhelm trug, zog er sich vermutlich erhebliche Verletzungen am Kopf zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass sich der Fahrradfahrer davor wohl einige Drinks genehmigt hatte. Er war erheblich alkoholisiert. Wie viele Promille er genau intus hatte, soll ein Bluttest zeigen.

Sowohl der Autofahrer als auch der E-Biker müssen mit einer Anzeige rechnen.