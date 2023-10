Schwer gestürzt ist am Sonntag ein 61-jähriger Mann mit seinem E-Bike bei Roßhaupten. Er musste nach dem Unfall in einer Klinik behandelt werden.

Der 61-jährige E-Biker verbremste sich am Sonntag auf einem Kiesweg bei Langenwald in der Gemeinde Roßhaupten und rutschte mit seinem E-Bike weg, berichtet die Polizei. Der Mann stürzte auf die Hüfte und verletzte sich dabei schwer. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.