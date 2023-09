In Weingarten und Wangen haben sich Unfälle mit E-Bikes ereignet. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Bei einem Unfall in Wallmusried bei Wangen ist am Montagnachmittag ein 33-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden. Laut der Polizei war der Mann auf der K8007 unterwegs. Bei der Abfahrt eines steilen Straßenabschnitts verlor der Mann dann plötzlich die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Einen Helm trug der Mann nicht, so die Polizei weiter.

Schwerer E-Bike-Unfall auch in Weingarten

Auch in Weingarten hat sich ein schwerer Verkehrsunfall mit einem E-Bike ereignet. Wie die Polizei berichtet, war eine 43-jährige Frau am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr mit ihrem Rad unterwegs. An der Kreuzung Lammstraße/Friedhofstraße übersah sie dann ein vorfahrtsberechtigtes Auto. Die 43-Jährige prallte dabei frontal mit dem Auto zusammen. Sie zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.