In Füssen ist am Mittwoch eine E-Bike-Fahrerin mit einem Bundeswehrsoldaten zusammengestoßen. Der 19-jährige Soldat war als Jogger gemeinsam mit seinen Kameraden unterwegs. Die Soldaten leisteten sofort erste Hilfe.

Der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall am Mittwochnachmittag auf dem Forstweg entlang der Kemptener Straße. Der 19-jährige Soldat war in einer Gruppe von Kameraden im Rahmen des Dienstsports unterwegs, als die E-Bike-Fahrerin den Läufern in einer unübersichtlichen Kurve den Läufern entgegen kam.

Vorbildliches Verhalten

Daraufhin prallte sie mit dem 19-Jährigen zusammen und stürzte auf den Weg. Die Soldaten leisteten vorbildlich sofort Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Die Radfahrerin erlitt bei dem Sturz glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Laut Polizeimeldung trug die 79-Jährige einen Helm. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Der Soldat blieb unverletzt.