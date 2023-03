Am Dienstagabend ist eine 87-jährige Frau mit ihrem E-Bike in Lindau gestürzt und hat sich verletzt. Die Radfahrerin war laut Polizei gegen 17:45 Uhr in der Reutiner Straße in Richtung Roßweidweg unterwegs, als sie auf einmal alleinbeteiligt stürzte.

Gesichts- und Handverletzung

Warum es zu dem Sturz kam, ist noch nicht bekannt. Allerdings prallte die Frau dabei auf den Boden und zog sich eine Gesichts- und Handverletzung zu. Laut Polizei trug die 87-Jährige keinen Fahrradhelm. Die Frau musste wegen dem Sturz zur Behandlung ins Lindauer Krankenhaus. Ein 16-jähriger Zeuge kümmerte sich um das Fahrrad der Frau. Er fuhr dieses, wie die Polizei meldet freundlicherweise zur Wohnadresse der 87-Jährigen.