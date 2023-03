Eine junge Fahranfängerin hat am Dienstag in Memmingen einen E-Bike-Fahrer zu Sturz gebracht. Der 55-jährige Mann war mit seinem E-Bike in der Oberen Straße im Ortsteil Amendingen unterwegs. Auf Höhe des Alpenrosenwegs wollte der Mann dann in eine Hofabfahrt abbiegen. Die 18-jährige Autofahrerin setzte daraufhin zum Überholen an, stieß dabei aber mit dem E-Biker zusammen.

Der 55-Jährige stürzte und zog sich eine Kopfverletzung zu. Er musste im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.