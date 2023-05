Bei einem Sturz mit seinem E-Bike in Eisenberg hat hat sich ein 67-jähriger Mann schwer verletzt. Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Der Mann war laut Polizei am Montagnachmittag mit einer geführten Radtour von Oberstaufen nach Füssen unterwegs, als er bei strömenden Regen an einer aufgefrästen Teerkante mit dem Vorderrad hängen blieb und stürzte. Andere Mitfahrende leisteten sofort Erste Hilfe und kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungshubschraubers um den Verletzten. Der Verletzte kam zur weiteren Behandlung in eine Unfallklinik. Die Polizeiinspektion Füssen hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.