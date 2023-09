In Meßkirch ist ein Autofahrer am Dienstag bei einem Unfall verletzt worden. Der Mann war durch seine Klimaanlage abgelenkt worden und von der Fahrbahn abgekommen.

Auf der B 311 zwischen Meßkirch und Tuttlingen ist am Dienstagnachmittag gegen 13:45 Uhr ein 47 Jahre alter Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, an der Klimaanlage hantiert zuhaben. Dadurch war er kurzzeitig abgelenkt.

Über Fahrbahn geschleudert

Der 47-Jährige geriet der Polizeimeldung zufolge zunächst nach rechts auf das Seitenbankett. Beim Versuch entgegen zu steuern, schleuderte der Wagen nach links über die Gegenfahrbahn und kam an einer Böschung zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte den Mann vorsorglich in ein Krankenhaus, den derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde er leicht verletzt. Sein Wagen, an dem rund 1.000 Euro Sachschaden entstand, musste abgeschleppt werden.