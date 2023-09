Eine Drohne ist am Samstagabend in die Kontrollzone des Flughafens Memmingen eingedrungen. Der Tower alarmierte daraufhin die Polizei.

Eine zunächst unbekannte Drohne ist am Samstagabend in die Kontrollzone des Flughafens Memmingen eingedrungen. Die lokale Flugsicherung im Tower des Allgäu Airports hatte die Flugdrohne gesichtet und sofort die Grenzpolizei Memmingen.

Polizei kann weiteren Flug von Drohne am Flughafen Memmingen verhindern

Polizeibeamten trafen daraufhin einen 19-jährigen Mann an, der die Drohne gesteuert hatte und unterbanden den Weiterflug. Den jungen Mann erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige und ein Bußgeld. Nach Angaben der Polizei bestand für den Flugverkehr oder andere Personen keine Gefahr.

Strenge Regeln für Drohnen in Deutschland

Für Drohnenpiloten gelten in Deutschland strenge Regeln. Dazu gehört auch ein Flugverbot in Bereichen von Flughäfen und Flugplätzen. Mehr Informationen zu Regeln für Drohnenflüge in Deutschland lest ihr in einem entsprechenden Artikel auf all-in.de.