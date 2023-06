Die Polizei im Allgäu hat in der vergangenen Woche 33 Kilogramm Kokain bei Kontrollen auf der A7 gefunden und sichergestellt.

Wie das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) mitteilt, wurden die Drogen bei zwei Fahrzeugkontrollen auf der Autobahn 7 bei Bad Grönenbach und Memmingen gefunden. In beiden Fällen handelte es sich um Zufallsfunde.

Kontrolle bei Bad Grönenbach: Polizei findet 10 Kilogramm Kokain

Bereits am vergangenen Montag, 5. Juli 2023 kontrollierten Beamte der Grenzpolizei Pfronten den Fahrer eines Peugeot auf der A7 bei Bad Grönenbach. Der Mann war mit seinem Auto am frühen Nachmittag in Richtung Süden unterwegs. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten zunächst Unstimmigkeiten am Fahrzeug. Bei der genaueren Untersuchung fanden die Polizeibeamten dann mehrere Päckchen mit Drogen. Ein entsprechender Test schlug positiv auf Kokain an. Insgesamt fanden die Beamten 10 Kilogramm des Betäubungsmittels in den Fahrzeug.

Drogenfund auf A7 bei Memmingen: Beamten entdecken 23 Kilogramm Kokain

Am Freitag, 9. Juli 2023 gelang dann auch der Grenzpolizei Lindau ein ähnlicher Fund auf der A7 bei Memmingen. Bei der Kontrolle eines Volvos stießen die Beamten auf insgesamt 23 Kilogramm Kokain. Die Drogen waren auch hier in mehreren Päcken im Wageninneren verstaut. Die beiden Fahrzeuginsassen des kontrollierten Autos seien ebenfalls in Richtung Süden unterwegs gewesen, so die Polizei weiter.

Drei Tatverdächtige in Haft

Laut dem Bayerischen LKA stellte die Polizei insgesamt 33 Kilogramm Drogen sicher. Alle drei Tatverdächtigen befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Droge stammt meist aus Südamerika

Kokain wird aus den Blättern des Cocastauches hergestellt. Die Hauptherkunftsländer der Droge sind Kolumbien, Peru und Bolien. Schätzungen von US-Behörden wurden in allen drei Ländern im Jahr 2021 rund 2.000 Tonnen reines Kokain produziert. Kokain ist in Deutschland verboten, der Konsum kann zu einer starken Abhängigkeit führen. Kokain kann geschnupft, intravenös verabreicht oder geraucht werden. Nicht selten wird Kokain zu Crack weiterverabeitet. Die Droge wirkt stark stimulierend und euphorisierend. Der längerfristige Konsum der Droge verursacht häufig schwere gesundheitliche Schäden.