Mehrere Gebäude hat die Kripo Neu-Ulm am Mittwoch bei einer Drogenrazzia im Raum Neu-Ulm und Illertissen durchsucht. Die Polizisten stellten Waffen und Drogen sicher.

Eine vierköpfigen Gruppe aus dem Raum Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) und Neu-Ulm soll nach Angaben der Polizei mit Haschisch in nicht geringen Mengen gehandelt haben. Am frühen Mittwochmorgen durchsuchten Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm mehrere Objekte und stellten Waffen und geringe Mengen an Rauschgift sicher, berichtet die Polizei.

Polizei durchsucht gleichzeitig mehrere Wohnungen in Neu-Ulm und Illertissen

Seit mehreren Monaten ermittelt die Kripo Neu-Ulm unter Leitung der Staatsanwaltschaft Memmingen gegen zwei Frauen im Alter von 34 und 60 Jahren sowie gegen zwei Männer im Alter von 29 und 35 Jahren wegen Handels mit Haschisch in nicht geringer Menge. Das Amtsgericht Memmingen erließ jetzt mehrere Durchsuchungsbeschlüsse. Einheiten der Kripo Neu-Ulm durchsuchten mit Unterstützung der Zentralen Ergänzungsdienste Neu-Ulm gleichzeitig mehrere Gebäude.

Spezialkräfte der Polizei übernehmen Zugriff

Einen Zugriff übernahmen nach einer Gefahrenbewertung Spezialkräfte der Polizei. Die Ermittler hatten den Verdacht, dass einer der Beschuldigten unerlaubt eine scharfe Schusswaffe bei sich hat. Auch wenn die Beamten die Waffe während der Durchsuchung nicht bei dem Tatverdächtigen fanden, besteht nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei keine Gefahr für andere.

Polizei findet Schreckschusspistolen, Haschisch, Kokain, Macheten und Messer

Bei den Durchsuchungen stellten die Polizisten Haschisch und Kokain in geringen Mengen sowie eine Schreckschusspistole, zwei Macheten und mehrere Messer sicher. Daneben beschlagnahmten die Beamten weitere Beweismittel wie etwa Smartphones, die nun ausgewertet werden.

Das Ermittlungsverfahren geht jetzt in die nächste Phase. Nachdem die Polizeiaktion abgeschlossen war, durften alle Tatverdächtigen die Polizeidienststelle wieder verlassen.