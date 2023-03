Ermittler der Kaufbeurer Kripo haben am Donnerstag mehrere Wohnungen in Kaufbeuren und im Ostallgäu durchsucht. Dabei nahmen sie auch vier Verdächtigte fest. Im Zuge dieses Verfahrens sitzen nun insgesamt fünf Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Hintergrund der Durchsuchungen ist nach Angaben der Polizei ein bereits länger andauerndes Ermittlungsverfahren im Rauschgiftmilieu. Die Ermittlungen begannen Mitte Januar, als ein 16-Jähriger und ein 19-Jähriger einen Dealer überfallen wollten. Als der Mann rund ein Kilo Marihuana übergeben wollte, versuchten sie, die Drogen zu rauben. Der 16-Jährige flüchtete mit dem Rauschgift, der 19-Jährige wurde von einer Gruppe um den Rauschgiftverkäufer gestoppt.

Anschließend suchte die Gruppe den geflohenen 16-Jährigen. Währenddessen hielten sie den 19-Jährigen fest und schlugen ihn mehrfach. Außerdem nahm ihm ein 27-Jähriger seinen Fahrzeugschlüssel ab. Erst nach mehreren Stunden ließ die Gruppe ihn frei, woraufhin der 19-Jährige Anzeige bei der Polizei erstattete.

"Schwunghafter" Marihuana-Handel

Die Kripo Kaufbeuren übernahm anschließend die Ermittlungen. Wie sich dabei herausstellte, handelte die Gruppe um den Verkäufer "schwunghaft" mit Marihuana, wie die Polizei mitteilt. Als die Beamten Mitte Februar einen 26-Jährigen verhafteten, stellten sie etwa 700 Gramm Marihuana sicher. Gegen den Mann bestand bereits ein Vollstreckungshaftbefehl wegen eines Betrugsverfahrens.

Unabhängig davon erwirkten die Ermittler einen Haftbefehl für den 16-jährigen Käufer des Rauschgifts. Er sitzt seither in Untersuchungshaft.

Polizei stellt Rauschgift, Waffen und Bargeld sicher

Im Zuge der Ermittlungen erließ das Amtsgericht Kempten insgesamt zehn Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen sowie einem Gewerbeobjekt in Kaufbeuren und dem Landkreis Ostallgäu. Am Donnerstag durchsuchten neben den Ermittlern der Kriminalpolizei Kaufbeuren auch noch Beamte der Polizeiinspektion Kaufbeuren, der Zentralen Einsatzdienste Kempten und der Kripo Kempten sowie Spezialeinsatzkräfte und Vertreter der Staatsanwaltschaft Kempten die Wohnungen. Dabei fanden sie geringere Mengen Rauschgift sowie Utensilien, die auf Betäubungsmittelhandel schließen lassen, Waffen und Bargeld in hoher vierstelliger Höhe. Zudem nahmen die Polizisten drei führende Köpfe der Gruppe im Alter von 22 und 27 Jahren fest. Während der Ermittlungen vor Ort ergab sich der dringende Tatverdacht gegen einen 24-Jährigen, den die Ermittler noch vor Ort vorläufig festnahmen.

Männer müssen in Untersuchungshaft

Insgesamt ermittelt die Kripo Kaufbeuren gegen acht Personen, die zur Gruppe des Verkäufers gehören, sowie gegen den 16-jährigen und den 19-jährigen Käufer des Rauschgifts.

Die vier Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten noch am gleichen Tag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten vorgeführt. Dieser ordnete bei Untersuchungshaft an. Alle vier Männer wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.