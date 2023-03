Kriminalbeamte der Polizei haben am Mittwoch Objekte im Unterallgäu und der Stadt Ulm durchsucht. Dabei fanden die Beamten kiloweise Drogen.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West durchsuchten Memminger Kripobeamte die Wohnungen eine 39-jährigen Mannes in Ulm und die Wohnung und den Feldstadel seines 35-jährigen Bruders im Landkreis Unterallgäu. Beide Brüder stehen im Verdacht Cannabis anzubauen und damit Handel zu treiben.

Drogenplantage im Landkreis Unterallgäu gefunden. Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Kiloweise Drogen entdeckt

Während die Beamten bei dem 39-Jährigen in Ulm nur kleine Mengen Marihuana fanden, entdeckten sie bei seinem 35-jährigen Bruder mehrere Kilogramm Marihuana und eine Aufzuchtanlage mit zahlreichen Cannabispflanzen. Gegen den 35-Jährigen habe sich somit der Verdacht des Drogenhandels erhärtet, so die Polizei weiter. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen, er befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Sein 39-jähriger Bruder wurde nach dem Ende des Polizeieinsatzes entlassen.