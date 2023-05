Gleich mehrerer Autofahrer sind am Sonntag unter Drogen mit ihrem Auto unterwegs gewesen. Die Männer erwarten nun Geldbußen und Fahrverbote.

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße OA7 bei Weitnau bemerkte die Polizei am Sonntagmorgen drogentypische Auffälligkeiten bei einem 32-jährigen Autofahrer. Daraufhin führten die Beamten einen Urintest bei dem Mann durch. Dieser sei positiv auf den Wirkstoff THC ausgefallen, berichtet das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des 32-Jährigen fand die Polizei dann geringe Mengen Marihuana. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln, eine Geldbuße und ein Fahrverbot.

Drogenfahrt auch in Kempten gestoppt

Auch in Kempten haben Polizeibeamte am Sonntag einen Autofahrer gestoppt, der unter Drogen stand. Die Polizei ordnete eine Blutprobe bei dem 23-jährigen Mann an. Diese sei auf der Dienststelle der Polizeiinspektion Kempten durchgeführt worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Seine Fahrt mit dem Auto durfte der Mann im Anschluss allerdings nicht mehr fortsetzen. Auch ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro und ein Fahrverbot.

Unter Drogen zu schnell gefahren: Autofahrer bei Lauben kontrolliert

In Lauben bei Kempten hat die Polizei am Sonntagabend einen 38-jährigen Autofahrer angehalten - auch er stand unter dem Einfluss von Drogen. Zunächst hatten die Beamten den Mann wegen einer Geschwindigkeitsübertretung gestoppt, stellten dabei aber fest, dass der 38-Jährige ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmittel zu stehen schien. Auch der 38-Jährige musste zu einer Blutentnahme mit auf die Dienststelle. Er durfte nach dem Test auch nicht mehr weiterfahren. Den Autofahrer erwartet jetzt ebenfalls ein Bußgeld und ein Fahrverbot. Außerdem wird er nun wegen des Geschwindigkeitsverstoßes belangt.

Verkehrsteilnehmer unter Drogen? Das sind die Strafen

Verkehrsteilnehmern, die unter dem Einfluss von Drogen mit dem Auto unterwegs sind, drohen teils heftig Strafen. Werdeb im Blut des Fahrers Drogen nachgewiesen, dann leiten die Behörden ein Strafverfahren ein, berichtet beispielsweise der ADAC. Für eine Verurteilung sei dann ausschlaggebend, wie hoch die Konzentration der jeweiligen Droge im Blut ist.

Bleibt die Drogenfahrt ohne weiter Folgen, dann droht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Als Geldstrafe wird regelmäßig ein Monatsgehalt festgesetzt, berichtet der ADAC weiter. Wird bei der Fahrt unter Drogen auch eine Gefährdung festgestellt, dann droht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe.