Beamte der Kripo Memmingen haben am Dienstag einen 21-jährigen Drogenhändler festgenommen. Der Mann hatte einen Jugendlichen mit dem Verkauf der Drogen beauftragt.

Vorausgegangen war die Verkehrskontrolle eines 17-Jährigen. Polizeibeamte hatten den Jugendlichen am Dienstagnachmittag gestoppt, als dieser mit seinem E-Scooter unterwegs war. Da der 17-Jährige Anzeichen von vorausgegangenem Drogenkonsum zeigte, durchsuchte ihn die Beamten. Dabei fand die Polizei dann mehrere Päckchen Haschisch, die offensichtlich für den Verkauf gedacht waren.

21-jähriger Drogenhändler in Memmingen festgenommen

Weitere Ermittlungen führten die Polizei schließlich zu dem 21-jährigen Mann. Dieser soll den Jugendlichen dazu aufgefordert haben, die Drogen gewinnbringend zu verkaufen. Er wurde noch am gleichen Abend zu Hause festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden die Ermittler dann weitere geringe Mengen Haschisch.

Auch 17-jähriger Jugendlicher muss sich wegen Drogenhandel verantworten

Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den 21-Jährigen. Er befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt, so die Polizei in einem Bericht. Dem 21-Jährigen droht nun eine Haftstrafe von mindestens einem Jahr. Auch der 17-jährige Jugendliche muss sich verantworten. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmittel und ein weiteres Verfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss.