Am vergangenen Freitag hat die Polizei Neu-Ulm einen 30-jährigen Mann festgenommen. Er soll mit Marihuana und Kokain in nicht geringer Menge gehandelt haben. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden über 11 Kilogramm Drogen sichergestellt.

Wie die Polizei am Mittwoch mittwilt, führte seit geraumer Zeit die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm ein Ermittlungsverfahren im Bereich der strukturierten Rauschgiftkriminalität. Ein 30-jähriger Mann steht demnach im Verdacht, mit Kokain und Marihuana jeweils in nicht geringer Menge Handel zu treiben. Am vergangenen Freitag erfolgten dessen Festnahme die Sicherstellung von Betäubungsmitteln im Kilogrammbereich.

Monatelange Ermittlungen

Mitte letzten Jahres wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den damals 29 Jahre alten Mann eingeleite. Der Verdächtige wohnt im Zuständigkeitsbereich der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm. Der anfängliche Verdacht: Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Beschuldigte war nach ersten Erkenntnissen bereits seit geraumer Zeit in der Szene aktiv und wickelte mehrfach unerlaubt Betäubungsmittelgeschäfte ab. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen konnten in jüngster Vergangenheit durch gezielte Maßnahmen der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm "weitere Erkenntnisse generiert und kriminaltaktische Vorbereitungen getroffen werden", die schlussendlich zur Festnahme des heute 30-jährigen Beschuldigten am vergangenen Freitag führten.

Über 11 Kilo Drogen sichergestellt

Nachdem die Festnahme durch Spezialeinsatzkräfte des Bayerischen Landeskriminalamts erfolgt war, konnten die Kriminalbeamten im Rahmen der anschließenden Wohnungsdurchsuchung zahlreiche Beweismittel feststellen. Neben circa 10 Kilogramm Marihuana und circa 1,5 Kilogramm Kokain wurde auch Bargeld im hohen fünfstelligen Bereich sichergestellt. Der 30-Jährige wurde zwischenzeitlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen der Haftrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Diese ordnete die Untersuchungshaft an.

Die Ermittler der Kripo Neu-Ulm wurden beim Einsatz am vergangenen Freitag, neben der Spezialeinheit des BLKA, auch von Einsatzkräften der Zentralen Ergänzungsdienste Kempten und der Polizeiinspektion Neu-Ulm unterstützt. Die Ermittlungen dauern nach wie vor an.